九州リースサービス <8596> [東証Ｓ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.4％減の42.6億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の56億円→57.5億円(前期は55.8億円)に2.7％上方修正し、増益率が0.3％増→3.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の27.3億円→28.8億円(前年同期は22.8億円)に5.5％増額し、増益率が19.9％増→26.4％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の56円→58円(前期は53円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.3％減の13.9億円となったが、売上営業利益率は前年同期の12.8％→18.5％に大幅上昇した。



株探ニュース

