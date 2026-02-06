持田製薬 <4534> [東証Ｐ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.2％増の83.4億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の75億円→110億円(前期は80.6億円)に46.7％上方修正し、一転して36.4％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の23.2億円→58.2億円(前年同期は39.8億円)に2.5倍増額し、一転して46.0％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.1％減の31.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.6％→7.9％に大幅低下した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績予想につきましては、医薬品関連事業が堅調に推移しており、売上高および営業利益は前回予想数値を上回る見込みです。加えて、持分法による投資利益等により、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益についても、前回予想数値を上回る見込みです。 以上のことから、前回2025年5月12日公表の通期の連結業績予想を、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益につきまして上記のとおりそれぞれ上方修正いたしました。(注)上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

