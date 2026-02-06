週末は地域によって警報級の大雪のおそれ 首相官邸と気象庁が注意喚起「身の安全を確保を」
首相官邸（災害・危機管理情報）は6日、公式Xを更新し、週末にかけての大雪に対する警戒を呼びかけた。
【写真】気象庁防災情報「X」も注意を呼びかけ
投稿では「【週末にかけて大雪に警戒】」と題し、「これまでの積雪に加えて、今週末にかけても、地域によって警報級の大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります」と注意喚起。気象庁が公開している「今後の雪」などを確認し、最新の気象情報に留意した上で、身の安全を確保するよう呼びかけている。投稿には政府広報オンライン提供の画像も添えられた。
また、気象庁防災情報も同日、公式Xを通じて注意を喚起。「【暴風雪と大雪に警戒！】」として、6日から7日にかけて北日本で暴風雪や大雪、大しけとなる見込みであるほか、7日から9日頃にかけては北日本から西日本の日本海側で大雪となり、これまでより積雪がさらに増えるおそれがあるとした。
さらに、普段は雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも、大雪となる可能性があるとし、「最新の防災気象情報の確認を」と強く呼びかけている。
【写真】気象庁防災情報「X」も注意を呼びかけ
投稿では「【週末にかけて大雪に警戒】」と題し、「これまでの積雪に加えて、今週末にかけても、地域によって警報級の大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります」と注意喚起。気象庁が公開している「今後の雪」などを確認し、最新の気象情報に留意した上で、身の安全を確保するよう呼びかけている。投稿には政府広報オンライン提供の画像も添えられた。
さらに、普段は雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも、大雪となる可能性があるとし、「最新の防災気象情報の確認を」と強く呼びかけている。