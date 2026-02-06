アイスホッケー女子のカナダ対フィンランド、5日から12日に変更

ミラノ・コルティナ五輪は6日の開会式に先立って、すでに一部の競技がスタートしている。ただ5日に予定されていたアイスホッケー女子の1次リーグでは、フィンランドチームで多くの選手がノロウイルスに感染し、試合が1週間延期になるという騒動が発生した。

延期になったのは、世界ランキングの上位チームが戦うグループAのカナダ―フィンランド戦。フィンランドのチーム内でノロウイルス感染が相次ぎ、1週間後の12日に延期されたという。

カナダ公共放送「CBC」のレポーター、デビン・ハーロウ氏は自身のXで「ミラノ・コルティナ2026大会は『フィンランド代表チーム内でノロウイルスの症例が確認された』と発表」「このため、本日予定されていたカナダ対フィンランドの女子アイスホッケー開幕戦は中止となった」「試合は2月12日に延期される予定」と伝えた。

この投稿に海外のファンからは「選手の安全を考えれば正しい判断だけど、棄権にならないのは正直驚き」「なぜ棄権ではなく、日程が組み直されるの？ これではカナダは準々決勝で疲れが残って不利になるのでは？」「いい判断だ。全員が健康な状態でプレーできるようにする方がいい」「みんなが早く回復することを願っています。他の人たちも予防策を取っているといいですね」といった賛否両論が上がっている。



