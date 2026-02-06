フジテレビ系「ぽかぽか」に出演

大相撲の初場所で2場所連続優勝を果たした大関・安青錦（安治川）が6日、フジテレビ系の情報番組「ぽかぽか」に師匠とともに出演。入門当時の“秘話”が公開された。

淡い緑色の着物をまとった安青錦は、史上最速の入門14場所での大関昇進について「まあ関取になるとか、十両とかありましたけど、こんなに早く大関に上がれるとは自分でも思ってなかったです」とここまでの歩みを振り返った。「大関までなれたらいいな」と思っていたが、3〜5年はかかるものと思っていたという。

一方の安治川親方にとっても、ここまでのスピード昇進は予想外だったようで「初めて会った時はまだ（体重）100キロもなかったですし」と入門当時の印象を口にした。「相撲うんぬんより、大相撲のことが好きだっていうことを言ってたので。すごく真面目にやってくれるかなと。相撲のことはあまりそんなに期待してなかったですね」と、入門を受け入れた決め手は強さではなかったという。

また、安青錦はレスリングで世界8強の経歴があるという。ただ来日当時、大相撲への知識は乏しく「ほとんど知らないで来て、ビデオを見せてもらったら、土俵から押し出すだけで『結構簡単じゃん』と思って」と笑う。「面白い髪型して、まわし着て『簡単そうで面白そうだな』と思って来ました」。これがプレッシャーなく、ここまで戦えた要因だとも話している。



（THE ANSWER編集部）