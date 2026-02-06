「カジュアル似合わない」→【ハニーズ】へ！ 40・50代がオンオフ使える「キレイめパンツ」

「カジュアルがどうもしっくりこない……」という大人世代は、シルエットが美しく上品見えする「キレイめパンツ」が頼りになるかも。実は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】に、オンオフ問わず活躍しそうな優秀パンツが揃っています。一本あると着こなしの幅がぐっと広がりそう。

縦ラインが利いた細見えが狙えそうなテーパード

【GLACIER lusso】「テーパードパンツ」\4,980（税込）

縦のラインを強調するセンタープレスとテーパード特有の細見えシルエットによって、脚のキレイ見せを後押ししてくれる一本。動きやすそうなストレッチ入りのツイル素材を使用しているうえに、自宅で洗える仕様なのも、忙しいミドル世代にうれしいポイントです。後ろゴムなのに程よいシャープさがあり、オンにもオフにも対応してくれそう。

控えめフレアで美脚見えに期待大

【GLACIER lusso】「フレアパンツ」\2,480（税込・セール価格）

センタープレスの縦ラインと、控えめに広がるフレアシルエットが脚をすらっと見せてくれそうな一本。公式オンラインストアによると「程よくハリがあり、さらっとした肌触り」とのことで、カジュアルなトップスを合わせてもきちんと感をキープしてくれる予感です。抗菌防臭や静電気軽減機能付きで、冬から春先まで快適に着られそうなのも高ポイント。

シックなヘリンボーンで大人らしい雰囲気に

【GLACIER lusso】「ストレートパンツ」\2,980（税込・セール価格）

ストンと落ちるシルエットやタックにより、お腹まわりを品よくカバーしてくれそうなワイドパンツ。 ほんのりクラシカルなヘリンボーン素材のおかげで、シンプルなトップスを合わせるだけでもサマになりそう。公式オンラインストアで「ブラウスと合わせたキレイめスタイルからＴシャツと合わせたカジュアルスタイルまで、幅広い着回しに毎日大活躍」と紹介されている通り、ミドル世代の頼れる相棒として重宝しそうです。

サイドスリットで縦ラインを強調してすっきり見せ

【GLACIER lusso】「サイドスリットパンツ」\1,980（税込・セール価格）

「スッキリしたシルエットとセンタープレスで脚長効果も抜群」（公式オンラインストアより）なのがうれしい一本。ストレッチの利いた程よい厚みの素材で落ち感があり、キレイめにもカジュアルにもなじみやすいデザインです。シワになりにくく自宅の洗濯機で洗えるから、デイリー使いしやすいのも魅力。端正なシャツスタイルはもちろん、スウェットトップスを合わせるリラックスコーデにも自然とハマりそうです。

