「選手村へ帰るバス待ち時間」カメラを向けると気づいたのは

ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式が行われるが、それに先立ってフィギュアスケートの団体戦が行われる。連盟の公式SNSでは練習後にバス待ちをする男子スケーターを“隠し撮り”。ほっこりする一幕にファンは歓喜している。

リラックスムードが伝わってくる。「選手村へ帰るバス待ち時間。先にカメラに気づいたのは…」との文言で日本スケート連盟がSNSに投稿。写っているのはバス待ち中の鍵山優真と佐藤駿だ。

最初に気づいたのは鍵山だった。カメラに目線を向けるとピースサイン。その横で佐藤は気づかないまま、柱にもたれかかってスマホをいじっていた。

貴重な“オフ”の瞬間にファンは歓喜。「いい雰囲気ですね」「かわいい幸せな気持ちになりました」「なんて尊い写真なのでしょう」「普段の2人って感じで良いですw」「アスリートもいまどきの若者なのだと思わされますね」「こういう何気ない一瞬がファンにとっては最高のご褒美です」などとコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）