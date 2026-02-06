「ＫＥＲＡ」こと劇作家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチの戯曲を様々な演出家が手掛けるプロジェクト「ＫＥＲＡ ＣＲＯＳＳ」の最新作「シャープさんフラットさん」が６〜７月に東京・新宿区の紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡなどで上演されることが６日、発表された。

第７弾となる今回は演劇コントユニット「ジョビジョバ」のリーダーで、演出家・脚本家・俳優としても活躍するマギーが演出を担当。「世の中の価値観から半音ズレてしまった人＝シャープさん・フラットさん」が織りなす「笑い」への執念と、その先にある「狂気」を描く。元々はＫＥＲＡが率いる「ナイロン１００℃」の結成１５周年記念公演として２００８年に上演された作品で、ＫＥＲＡの半自伝的戯曲としても知られている。

ＫＥＲＡの”分身”でもある主人公の劇作家・辻煙（つじ・けむり）を演じるのは俳優・柄本時生。バブル経済が崩壊へ向かい始める１９９０年代初頭、笑いを作ることに人生を賭けていたが、あるトラブルをきっかけにサナトリウムに逃げ込むことに。恋人やサナトリウムで暮らす元芸人、さらには幻想の中に登場する父親と交流することで、悲劇を喜劇に変換してきた生きざまが浮かび上がる。

共演は高梨臨、安達祐実、田中俊介、トリンドル玲奈ら。東京公演の後は名古屋（Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館ビレッジホール）、大阪（サンケイホールブリーゼ）でも上演される。