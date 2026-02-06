懐かしの変身アイテムが大人仕様で復刻！バンダイ「『ひみつのアッコちゃん』テクマクマヤコンコンパクト」
バンダイは、『ひみつのアッコちゃん』より「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」の予約受付を2026年2月4日(水)16時から開始します。
赤塚不二夫生誕90周年を記念し、1988年に放送されたアニメ『ひみつのアッコちゃん(第2作)』に登場する印象的な変身アイテムが、大人のためのなりきり仕様で初商品化されました！
バンダイ『ひみつのアッコちゃん』「Special Memorize テクマクマヤコンコンパクト」
価格：5,280円(税込)(送料・手数料別途)
予約期間：2026年2月4日(水)16時〜2026年4月3日(金)23時予定
商品お届け：2026年7月予定
販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
対象年齢：15才以上
セット内容：テクマクマヤコンコンパクト本体×1
商品サイズ：W約80mm×H約80mm×D約33mm
電池：LR44×3(付属)
アッコちゃんが変身の際に使用する、印象的なアイテム「テクマクマヤコンコンパクト」が大人のためのなりきり玩具仕様で復刻商品化されました。
本体のデザインは当時発売された玩具に近づけて再現されています。
ピンクを基調としたデザインに、コンパクトの外側には印象的な「A」のデザインを施し、内側には金色メッキ加工やホットスタンプによる華やかな装飾が施されています☆
静電センサー搭載で変身メロディが流れる
本体には静電センサーを搭載しており、中央部をタッチすると印象的な変身メロディが流れます。
楽曲は、懐かしのオープニングテーマ「ひみつのアッコちゃん」を収録。
当時の思い出が鮮やかに蘇ります！
内側には大きな鏡を搭載しており、実用性も兼ね備えています。
手のひらサイズで持ち運びやすく、ディスプレイとして飾るのもおすすめです。
赤塚不二夫生誕90周年を記念した、大人のためのなりきり仕様「テクマクマヤコンコンパクト」。
当時のアニメを見ていた世代にとって、懐かしい思い出が蘇るアイテムです。
金色メッキ加工やホットスタンプによる華やかな装飾、静電センサーによる変身メロディなど、細部までこだわった仕様になっています☆
バンダイ『ひみつのアッコちゃん』「Special Memorize テクマクマヤコンコンパクト」の紹介でした。
よくある質問
Q. 予約期間はいつまでですか？
2026年2月4日(水)16時から2026年4月3日(金)23時予定です。準備数に達した場合、販売を終了する場合があります。
Q. どこで購入できますか？
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で購入できます。
Q. 商品のサイズはどのくらいですか？
W約80mm×H約80mm×D約33mmで、手のひらサイズです。
Q. 電池は付属していますか？
LR44×3が付属しています。
Q. いつ届きますか？
2026年7月のお届け予定です。
©赤塚不二夫・東映アニメーション
