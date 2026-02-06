ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。大胆なコスチュームを投稿した。

「こういうのも好き？」とシマウマの絵文字も添え、ゼブラ柄の入ったトップスやベルト、デニムショートパンツにニーハイストッキングの“絶対領域”を披露したコーディネートをアップ。ファンからは「韓国アイドルっぽいぽち様もだいしゅき」などの声もあがる、韓国アイドル風な姿を公開した。

また、別の投稿では「君のプリンセスになれますか？」とオフホワイトのビキニ水着にティアラをつけたお姫様風コスチューム姿も披露。クマの人形を98センチバストの谷間に挟むポーズも加えた。

ファンやフォロワーからも「かわいい」「イイね〜♪」「TWICEが着てる感じのスタイル」「ファンキーでクール」「魅惑的な曲線美」「可愛さの女王」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。