米男子ゴルフツアーの「フェニックス・オープン」初日（５日＝日本時間６日、アリゾナ州ＴＰＣスコッツデール・スタジアムＣ＝パー７１）、日没サスペンデットとなり、ホールアウトした松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、ボギーなしの６８のラウンドで３アンダー、首位と５打差の暫定１３位だった。

同大会で過去２勝（２０１６、１７年）をマークしている松山は前半の６番パー４でバーディーを奪取すると、後半の１３番パー５ではあわやイーグルというロングパットを披露。１５番パー５でもスコアを伸ばした。１７番パー４と最終１８番パー４はナイスパーセーブと、我慢の展開ながらノーボギーでフィニッシュした。

今試合を中継する「Ｕ―ＮＥＸＴ」で解説を務める谷口拓也プロ（４６＝レオマ高原ゴルフ倶楽部）は「ロングパットの距離感が良かった」と指摘していた。松山は大会前に「もう１回優勝できるように頑張りたい」とし「状態は悪くないと思うんで何かかみ合わせが一つよくなれば優勝できると思うので。その何かをつかんでいけるように頑張りたい」と話していた。

久常涼（ＳＢＳホールディングス）、平田憲聖（エレコム）は松山と同じ３アンダーの暫定１３位とし、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）はイーブンで暫定５６位。中島啓太は１オーバーの７２位だった。