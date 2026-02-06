1児の母・ゆうこす、息子の初クレヨン画が「上手すぎる」「すごい才能」と話題に
【モデルプレス＝2026/02/06】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が、2月6日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子が描いた絵を公開した。
また「ライオン描いてって！リクエストもらって描いたら…おいおい私って絵の才能もあるんか？？ びびっとる」と記し、自身で描いたカラフルなライオンの絵も披露。
【写真】産後20kg減インフルエンサー「上手すぎる」息子がクレヨンで描いた立体的な絵
◆ゆうこす、息子の初めてのクレヨン画披露
ゆうこすは「息子の初クレヨン！」と添え、息子が初めてクレヨンで描いた絵の写真を投稿。果物をモチーフにした絵は、いくつもの色を塗り重ねて陰影を表現するなど個性的で立体感のある仕上がりとなっており、「パパに絵がうまいって褒められた！才能あるんかもしれん」と明かした。
さらに「6色クレヨンでお絵描きデビュー たのしー」「紙と顔の距離5センチくらいで描くから不審者がられてます」とユーモアを交えてつづり、実物を忠実に再現したさつまいもや玉ねぎの絵も載せていた。
◆ゆうこすの投稿に「上手すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「上手すぎる」「センス抜群」「素晴らしい芸術作品」「すごい才能」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
