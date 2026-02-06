【プリバティ：バンケット・プリンセス】 予約期間：2月6日～4月15日23時55分 12月 発売予定 価格：27,500円

DMM Factoryは、フィギュア「プリバティ：バンケット・プリンセス」を12月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、「プリバティ」がコスチューム「バンケット・プリンセス」を纏った姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

晩餐会を思わせる華やかなドレスに身を包み、凛とした佇まいで立つプリバティの姿を、繊細な造形と彩色で立体化している。

ドレスのフリルや装飾は細部まで丁寧に作り込まれ、気品あふれる雰囲気と、彼女らしいツンとした表情を両立。戦場とは異なる一面を切り取った、“プリンセス”としてのプリバティを楽しむことができる。

「プリバティ：バンケット・プリンセス」

仕様： スケール：1/7スケール

(C)SHIFT UP CORP.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。