【暴風警報】宮城県・石巻市、東松島市、女川町に発表 6日13:35時点
気象台は、午後1時35分に、暴風警報を石巻市、東松島市、女川町に発表しました。
東部では、6日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市西部
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■石巻市
□暴風警報【発表】
6日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■白石市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■栗原市西部
□なだれ注意報
6日にかけて注意
□暴風警報【発表】
6日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■大崎市西部
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■蔵王町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■七ヶ宿町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■川崎町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■大和町西部
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■大衡村
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■色麻町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■加美町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■女川町
□暴風警報【発表】
6日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s