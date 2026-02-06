TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時35分に、暴風警報を石巻市、東松島市、女川町に発表しました。

東部では、6日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市西部
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■石巻市
□暴風警報【発表】
　6日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■白石市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■栗原市西部
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■東松島市
□暴風警報【発表】
　6日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■大崎市西部
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■蔵王町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■七ヶ宿町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■川崎町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■大和町西部
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■大衡村
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■色麻町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■加美町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■女川町
□暴風警報【発表】
　6日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s