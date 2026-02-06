沖縄で愛される伝統的なお酒から誰もが願う最高の心の状態まで。日常の風景と人生の節目をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。脳をリフレッシュさせて、全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、伝統的な文化から日々の暮らし、そして幸福感にまつわる言葉をピックアップしました。文字を当てはめた瞬間、心がパッと明るくなるような言葉が隠れています。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□もり
まに□□せ
□□だち
し□□せ

ヒント：沖縄県特産の蒸留酒の名前とは？

正解：あわ

正解は「あわ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あわ」を入れると、次のようになります。

あわもり（泡盛）
まにあわせ（間に合わせ）
あわだち（泡立ち）
しあわせ（幸せ／仕合わせ）

沖縄の伝統酒「泡盛」や、洗剤や卵の「泡立ち」といった「泡」という漢字に関連する言葉の中に、十分ではないもののその場をしのぐ「間に合わせ」や、人生の喜びである「幸せ」がきれいに収まりました。

