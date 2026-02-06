【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 「沖縄のお酒」がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、伝統的な文化から日々の暮らし、そして幸福感にまつわる言葉をピックアップしました。文字を当てはめた瞬間、心がパッと明るくなるような言葉が隠れています。
□□もり
まに□□せ
□□だち
し□□せ
ヒント：沖縄県特産の蒸留酒の名前とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あわ」を入れると、次のようになります。
あわもり（泡盛）
まにあわせ（間に合わせ）
あわだち（泡立ち）
しあわせ（幸せ／仕合わせ）
沖縄の伝統酒「泡盛」や、洗剤や卵の「泡立ち」といった「泡」という漢字に関連する言葉の中に、十分ではないもののその場をしのぐ「間に合わせ」や、人生の喜びである「幸せ」がきれいに収まりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
