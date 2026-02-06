140万円の“GT-R”登場

日産を代表する「GT-R」を模した1台が、海外の中古車サイトに予想外の価格で掲載され、注目を集めています。外観と実際の仕様の違いも注目され、ユーザーの間でさまざまな反応が広がっています。

2007年のデビュー以来、GT-Rは3.8リッターV6ツインターボが生み出す480ps／588Nmの性能で高い評価を受けてきました。

【画像】超カッコいい！ これが日産「“ニセ”GT-R」です！ 画像で見る（70枚）

最高速度300km／h超、777万円という価格設定は手の届くスーパーカーとして話題となり、その後の改良で2025年モデルは標準仕様で570ps／637Nm、「NISMO」では600ps／652Nmに到達。

価格帯も1443万3000円〜3061万3000円へと上昇し、中古市場でも高値傾向が続いています。

そうした相場から大きく外れた1台が、海外サイトに掲載されたことで話題となりました。

価格は7500ユーロ（約140万円）。日本の軽スーパーハイトワゴンより安いGT-RとしてSNSで拡散され、多くのユーザーが驚きを示しました。

出品者はクロアチア南部ドゥブロヴニクのユーザーで、写真ではGT-R風の外観が確認できますが、実車より小ぶりで内装にも違和感があります。

最高出力163PSというスペックや、GT-Rには存在しない6速MTの搭載などから、この車両がレプリカであることが分かります。

ベースは1998〜2002年に欧州フォードが販売した「クーガー」。

全長4699mm×全幅1769mm×全高1308mmの前輪駆動のクーペで、2リッター直4または2.5リッターV6を搭載していました。

今回のレプリカはV6モデルがベースとされ、扱いやすさと外観の相性が選ばれた理由とみられます。

出品者によれば、このレプリカは2019年に製造され、2020年にリトアニアで登録されたもの。

ボディはグラスファイバー製で、GT-R風のフロントグリルや丸目4灯テール、4本出しマフラー、リアスポイラーなどが再現されています。

インテリアはクーガーの要素が残り、ステアリングに小さく「GT-R」エンブレムが添えられる程度ですが、走行距離は約5000kmとされ、状態は良好のようです。

※ ※ ※

ユーザーからは「140万円でGT-Rはさすがに二度見した」「遊び心ある」「こういうの嫌いじゃない」といった驚きや好意的な声が寄せられています。

完成度の高さに感心するコメントも多く、SNS上では思わぬ盛り上がりを見せていました。