コナミデジタルエンタテインメントは、「がんばれゴエモン」シリーズ初のコレクションタイトル『がんばれゴエモン大集合！』を7月2日に発売すると発表した。

今回のコレクションはシリーズ40周年を記念したものだ。収録されるのは、1986年に発売した1作目『がんばれゴエモン！ からくり道中』をはじめ、大人気作『がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻』『がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス』や、初移植4作品を含む、ファミリーコンピュータ・スーパーファミコン・ゲームボーイ作品13タイトルだ。

今回初移植となるのは『がんばれゴエモン きらきら道中 僕がダンサーになった理由』『それ行け エビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎！！』『がんばれゴエモン 天狗党の逆襲』『がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる！！』の4タイトルだ。

巻き戻しやクイックセーブ・ロード、ミュージックモード、当時の取り扱い説明書を閲覧できる機能などの機能も用意されている。

パッケージ版（Nintendo Switch、PlayStation5）とダウンロード版（Nintendo Switch、PlayStation5、Steam）で展開され、現在予約を受け付けている。事前予約中は10パーセントオフの割引が適用されるほか、ゲームソフトとグッズ3点がセットになった「『がんばれゴエモン大集合！』コナミスタイル限定セット」も予約を受け付け中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）