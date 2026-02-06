Æ®ÉÂÂ³¤±¤¿Ëå¤ÎÀÂµî¤«¤é9Ç¯¡ÄºÆº§¡õ²þÌ¾·Ð¤¿¾®ÎÓËãÌíàÉ×ÉØ¤Ç¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¡ªÂç¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹àÍèÅ¹á»Ñ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
²£ÊÂ¤Ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÏÂ¤ä¤«É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºÆº§¤«¤é4Ç¯¡Ä¡£ºòÇ¯11·î¤ËºÆ²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓËãÌí¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¡¢ËÜ¹ô¾Â¤Ë¤¢¤ëÍ½Ìó1Ç¯°Ê¾åÂÔ¤Á¤Îò¿¶áÆ£¤µ¤ó¤Ç¡¢Æü¸þ¿òÊ¸¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÅº¤¨¡¢É×¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¶ã¤µ¤ó¤È¡¢NEXT INNOVATION³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCEO/Founder¤Ç¤¢¤ëÆü¸þ¿òÊ¸¤µ¤ó¤ò¸ò¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊDM¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤â¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2003Ç¯¡¢¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤ÏTBS¤ËÆþ¼Ò¤·09Ç¯¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£17Ç¯¤ËËå¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤¬Æý¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢34ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤ÏÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢22Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÔ¢¸÷¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Àè·î3Æü¤Ë¤Ï¡ÖÔ¢¸÷¿¿Ìí¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓËãÌí¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾®ÎÓËãÌí¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£