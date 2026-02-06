お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が5日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。噂で聞いて素晴らしいと感じた撮影現場の差し入れについて語った。

今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はゲストとしてデニスの2人が出演。デニスの植野行雄は俳優としても活動していることから、撮影現場での手土産、いわゆる差し入れ選びが話題となり「ボケて、ケバブ用意したり」と現場を和ませるためにケバブを差し入れると語った。

ジュニアは「俺、いろいろ聞いた中でさすが、素晴らしいなと思ったのは、しずるの（池田）一真」と噂で聞いた池田の差し入れについて紹介。「ドラマに出て、いっぱい差し入れでメロンパンとか肉まんとかあって“どうしようかな”って思ってんて」と差し入れを逡巡していた。

そこで、池田が準備したのが「“しずる、一真さんから5万円差し入れです”って、千円札で50枚、長テーブルに並べたんやって。ドカーンってウケて」と現金をあえて千円札で用意し机に並べたことから現場は大いに盛り上がったという。

さらに「帰りにパッて見たら（千円札の残りが）49枚やってんて。1枚誰か…。ある俳優さんのマネージャーが持って帰った。それもおもろいやん？持って帰ったらええし」と最後まで面白い話のネタになったそうで「これはウケるわなぁ」と、この差し入れ話を聞いてジュニアは感心したと笑っていた。