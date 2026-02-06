タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が6日までに自身のSNSを更新。ミニスカの大人可愛いコーデを披露した。

Xで「おはちゃまる 最近、大人可愛いお洋服が好みなの」とつづり、黒のジャケット、ミニスカ姿の“大人可愛いコーデ”の写真をアップ。

インスタでは「ナゾトキ街歩きゲーム お休みだったから、1日使って地下謎への招待状やってきたよ」などと、大人可愛いコーデで休日に街歩きしたことを明かした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎ似合ってるよ」「こちゃさんが着ると破壊力えぐいです」「素敵です 似合ってます」「大人コーデもよくお似合いですよ」「綺麗なお姉さん」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。