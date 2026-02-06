ＦＣ東京は６日、百年構想リーグの開幕・鹿島戦（７日、味スタ）に向け、小平グラウンドで最終調整した。今季はＤＦ稲村隼翔、ＭＦ山田楓喜、岡山から復帰のＭＦ佐藤龍之介ら戦力補強に成功し、２５年リーグ戦覇者の鹿島をホームに迎える。また、ともに期限付き移籍で加入していたＦＷマルセロヒアン、長倉幹樹を完全移籍で獲得した。主将には、昨季途中に５年ぶりにチームに復帰したＤＦ室屋成が就任した。

＊ ＊ ＊

チーム目標として優勝を掲げる、この半年間の特別大会。主将の室屋は「素晴らしい選手たちが入ってきて去年の積み上げの部分でも、充実したキャンプが送れた。明日が楽しみ」と引き締まった表情で話した。

主将としての初試合にも「普段通りで考えている。それが一番自分らしい。自然体でやりたい」と気負いはない。前年覇者との腕試しの一戦を前に「（鹿島は）去年の王者でリーグ一強い相手というのは間違いない。自分たちが開幕戦で当たれるというのは今シーズン、何を目指しているのかというのを見ている人に伝えられる、すごく良い相手だと思う」と捉えた。

昨年８月の対戦では、ＦＣ東京はチャンスをつくりながらも、相手の勝負強さの前に０―１で惜敗。新キャプテンのサイドバックは「おそらく今回も、ああいうぎりぎりのゲームになると思うので、ぎりぎりのところで自分たちが上回りたい。強い気持ちだったり、積み重ねてきたものを出せれば勝てると思っている」と自信を見せた。