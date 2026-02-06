ともさかりえ、仕事前に作った手料理公開「お店で出てきそう」「忙しいのに尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】女優のともさかりえが2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事の前に作った手料理を公開した。
【写真】46歳美人女優「お店で出てきそう」仕事前に作った納豆チャーハン
ともさかは「今日は仕事に行く前に納豆チャーハンつくった」とつづり、器に綺麗に盛り付けられたチャーハンの写真を投稿。納豆や卵、ネギなどの具材とご飯がバランスよく混ざっており、彩り豊かな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「パラパラしてて絶対美味しい」「忙しいのに尊敬」「食欲そそられる」「お店で出てきそう」「料理上手」などの声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳美人女優「お店で出てきそう」仕事前に作った納豆チャーハン
◆ともさかりえ、手作りの「納豆チャーハン」披露
ともさかは「今日は仕事に行く前に納豆チャーハンつくった」とつづり、器に綺麗に盛り付けられたチャーハンの写真を投稿。納豆や卵、ネギなどの具材とご飯がバランスよく混ざっており、彩り豊かな仕上がりとなっている。
◆ともさかりえの投稿に「パラパラしてて絶対美味しい」の声
この投稿に、ファンからは「パラパラしてて絶対美味しい」「忙しいのに尊敬」「食欲そそられる」「お店で出てきそう」「料理上手」などの声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】