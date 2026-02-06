◇米男子ゴルフツアー フェニックス・オープン第1日（2026年2月5日 アリゾナ州 TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）

第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと5打差の暫定13位で滑り出した。

ホールアウトした久常は「前半は風もなかったし、いいショットも多かったので、もう少し伸ばしたかったけど。まあ良かったんじゃないかと思う」と納得顔で振り返った。

インから出て12番パー3で1・5メートルにつけてバーディーを先行させたが、続く13番パー5で2打目を荒れ地に打ち込みトラブルに見舞われ悔しいボギーを叩いた。

「バカだよね。ジャッジミスでもったいなかった」と反省したが「そこからうまく切り替えて、難しいタフな風の中、無理せずプレーできた」。続く14番で4メートルのチャンスを生かしてバウンスバック。さらに3バーディー（1ボギー）とスコアを伸ばした。

フェニックス・オープンは3年連続3度目の出場。過去2回は予選落ちに終わっているだけに「このコースはまだ通ってないから、良いプレーができたので良かった」とうなずいた。

前週ファーマーズインシュアランス・オープンで米ツアー自己最高の2位に食い込んだ。「（自信は）あんまりないけど。そう見えているなら良かった」と意識の変化はないというが、手応えを感じさせるゴルフで初日を終えた。悲願のツアー初優勝に向けてギアを上げていく。