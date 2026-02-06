¡È25Ç¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆüËÜ°ì¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤¥¡×¡ÖºÇ¶¯¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤ÎMAEZAWAÇÕ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤¤«¤é¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°ß·ÇÕ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¡õ¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤¥¡Á¤ß¤Î¤ê¤ó¡¡ºÇ¶¯¤©¤©¡Á¡×¡Ö¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¥°¡¼¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£