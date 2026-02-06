現役日本代表DFの兄が新規登録!! 2026年の日本人国際審判員が決定
日本サッカー協会(JFA)は6日までに公式サイトを更新し、2026年の国際審判員を発表した。日本代表DF安藤智哉を弟に持つ安藤康平氏(31)が国際副審として新たに登録された。
安藤副審は22年12月に1級審判員に認定。23年にJ3で15試合副審を担当すると、翌年には同17試合に加えてJ2でも9試合副審を務めた。昨年にはJ1担当に昇格し、J1で23試合とJ2で2試合を担当。一気に審判キャリアの階段を上っており、今年1月には全国高校サッカー選手権決勝で副審を担当した。
4学年下の弟はアビスパ福岡からザンクト・パウリ(ドイツ)へ移籍し、日本代表にも継続して選出されている安藤智哉。今年からは兄弟揃って海外での活躍も期待される。
女性審判員では大村琴美主審(26)が新規国際主審となった。なお聳城巧副審(44)と兼松春奈主審(35)は昨年をもって国際審判員から退いた。
以下、2026年のJFA所属サッカー国際審判員
▽主審
飯田淳平
山下良美
荒木友輔
小泉朝香
笠原寛貴
杉野杏紗
谷本涼
長峯滉希
高崎航地
大橋侑祐
大村琴美
▽副審
坊薗真琴
三原純
西橋勲
武部陽介
渡辺康太
中本早紀
淺田武士
一木千広
梅田智起
曽根未宇
長谷川雅
道山悟至
安藤康平
