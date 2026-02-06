　日本サッカー協会(JFA)は6日までに公式サイトを更新し、2026年の国際審判員を発表した。日本代表DF安藤智哉を弟に持つ安藤康平氏(31)が国際副審として新たに登録された。

　安藤副審は22年12月に1級審判員に認定。23年にJ3で15試合副審を担当すると、翌年には同17試合に加えてJ2でも9試合副審を務めた。昨年にはJ1担当に昇格し、J1で23試合とJ2で2試合を担当。一気に審判キャリアの階段を上っており、今年1月には全国高校サッカー選手権決勝で副審を担当した。

　4学年下の弟はアビスパ福岡からザンクト・パウリ(ドイツ)へ移籍し、日本代表にも継続して選出されている安藤智哉。今年からは兄弟揃って海外での活躍も期待される。

　女性審判員では大村琴美主審(26)が新規国際主審となった。なお聳城巧副審(44)と兼松春奈主審(35)は昨年をもって国際審判員から退いた。

　以下、2026年のJFA所属サッカー国際審判員

▽主審

飯田淳平

山下良美

荒木友輔

小泉朝香

笠原寛貴

杉野杏紗

谷本涼

長峯滉希

高崎航地

大橋侑祐

大村琴美

▽副審

坊薗真琴

三原純

西橋勲

武部陽介

渡辺康太

中本早紀

淺田武士

一木千広

梅田智起

曽根未宇

長谷川雅

道山悟至

安藤康平