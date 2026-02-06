ＳＵＢＡＲＵが後場急落、関税影響拡大で今期利益予想を下方修正

ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>が後場急落。同社は６日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の営業利益予想を従来の２０００億円から１３００億円（前期比６７．９％減）に、最終利益予想を１６００億円から１２５０億円（同６３．０％減）に引き下げ、嫌気された。



１０～１２月期において追加関税の影響が当初の想定を上回って拡大した。米国の環境規制の変更案を受けた関連費用の計上も響く。今期の生産・販売台数の見通しは据え置いた。想定為替レートは１ドル＝１５０円（従来は１４５円）、１ユーロ＝１７３円（同１５５円）に修正している。今期の売上高予想は従来の見通しから２２００億円増額の４兆８０００億円（前期比２．４％増）に見直した。４～１２月期の売上高は３兆５１８９億６１００万円（前年同期比０．５％減）、営業利益は６６２億８４００万円（同８２．０％減）、最終利益は８３０億８４００万円（同７３．８％減）となった。



