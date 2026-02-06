チーズ不使用、フルーツはいちご以外もOK！ 「逆さレアチーズケーキ風」
「お菓子作りって楽しいけれど、準備と後片付けが大変」「ボウルや型、洗い物の山を見ると、作る気が失せる」…そんなお悩み、ありますよね。
けれど、『不思議パン』シリーズで大人気の料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんが考案した究極の手間なしおやつレシピなら、そのお悩みが解決しちゃうかもしれません！
こちらのレシピで主に使うのは、「耐熱容器」ひとつ。
洗い物は最小限、耐熱容器ひとつで完結する簡単絶品おやつの作り方をご紹介します。
■逆さレアチーズケーキ風
これも食べるとレアチーズケーキになるから不思議。
いちごの代わりにほかのフルーツを使っても◎
材料（16×20cmの耐熱容器1台分）
いちご……100g
水……大さじ2
粉ゼラチン……5g
好みのクッキー（市販品）……4枚（20g）
プレーンヨーグルト……1パック（400g）
コンデンスミルク……大さじ3
準備
・いちごは細かく刻む。
・耐熱容器に水を入れ、粉ゼラチンをふり入れてふやかす。
・クッキーは細かくくだく。
作り方
1 プレーンヨーグルトのパックの中にコンデンスミルクを入れて、なめらかになるまで混ぜる。
2 ゼラチンをふやかした耐熱容器にふんわりラップをかけて、電子レンジで20秒程度加熱する。ゼラチンが溶けたら1を加えて混ぜ、刻んだいちごも加えて混ぜる。
3 表面を平らにし、くだいたクッキーを全体に散らして、冷蔵庫で2時間以上冷やし固める。
■レシピを参考にするときは
・電子レンジの加熱時間は600Wを基準としています。機種により加熱具合に差がありますので、表示時間を目安に加減してください。
・作ったおやつは、できるだけ早く食べ切ってください。
【著者プロフィール】
青木ゆかり（♪♪maron♪♪）
料理家、栄養士、フードサイエンティスト、クックパッドアンバサダー。
過去には無理なダイエットを経験し、バランスの良い食事の重要性を実感したことから栄養士資格を取得。現在はその知見を活かし、2児の母として、育児の合間にも作れる時短で栄養バランスの取れた料理やパン、お菓子のレシピを多数発信。料理を通じて、「もっと気軽に、楽しみながら作ってほしい」というメッセージを伝えている。『作業5分で不思議パン』（エムディエヌコーポレーション）シリーズをはじめ、著書も多数。Instagramとクックパッドも人気を集めている。
※本記事は青木ゆかり（♪♪maron♪♪）著の書籍『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』から一部抜粋・編集しました。