ÆÉ½ñ²ÈLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡ÊµÜÏÆºéÎÉ¡Ë¤¬1·îÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¡õ¿·¤¿¤ÊÆüµÄ¢¾Ò²ð¤Ë¡Ö¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖËè·î³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Þ¥Í¤·¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¡¢Instagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯1·î¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎËÜ¤Ë¥Ð¥é¤ÎÛÙ¤òÅº¤¨¤Æ¡¡②¹ØÆþ¤·¤¿£¶ºý¤ÎËÜ¤ò¾Ò²ð¡Ê3ËçÌÜ¡Ë ③～⑤ÊÔ¤ßÊª¤Ë¥«¥á¥é¡¢Éý¹¤¤¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥µ¥¯¥é
¢£LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏËÜ¤òÆÉ¤à1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¤ÎÉ½»æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾åÃÊ¤Ë¤Ï±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìî¸ýÁï°ì¤Î¡Ø¤É¤¦À¸¤¤ë¤« ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤Î¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¡Ù¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ²¼ÃÊ¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ö¥Ã¥¯¡¡2026Ç¯¤ÎµÏ¿¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüµ¡£1Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö5Ç¯Æüµ¤òÇã¤Ã¤Æ3Ç¯´Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥é¡£5Ç¯Æüµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¡¢2026Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ÊÆüµÄ¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢1·î8Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°¤Éô¶Ç»Ò¤Î¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¤ÎÉ½»æ¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏËÜ¤òÆÉ¤à1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2·î¤â´û¤ËºÇ¹â¤ÎËÜÃ£¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤âÄÖ¤ê¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â½çÄ´¤ËÆÉ½ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤â¥Þ¥Í¤·¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ËÆÉ½ñ¤È¼ñÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éËè·î¤ÎÆÉ½ñÊó¹ð¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£