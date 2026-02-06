ミセス×「and ST」第2弾コラボアイテムが登場！今回はスウェットとブレスレット

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEと「and ST」が、音楽とファッションを楽しむすべての人に向けて、コラボアイテムのWEB予約販売を2月12日よりスタートする。

■音楽とファッションを楽しむすべての人に向けてアイテムを展開

「and ST」（アンドエスティ）は「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに掲げ、ファッション＆ライフスタイルの魅力と楽しさを届けるファッションプラットフォーム。Mrs. GREEN APPLEの人々の心に響く音楽を創り出し、発信し続ける姿勢や活動に深く共感したことから、2025年にコラボレーションプロジェクトがスタートした。

そして、Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーイヤーである2025年を盛り上げる第1弾の夏のコラボレーションに続き、10月から始動した「and ST」ブランドキャンペーンの一環として、このたび第2弾コラボレーションが決定。

「Play rhythm, Play fashion!」をテーマに、音楽とファッション、異なるジャンルでありながら人々がワクワクする2つのパワーを融合させたオリジナルグラフィックを描き下ろし、スウェットとブレスレット（「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット」「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ ブレスレット」）にのせて、音楽とファッションを楽しむすべての人に向けてコラボアイテムを展開する。

なお「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット」は、限定数量でand ST TOKYO（東京都渋谷区 神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU 1F）での販売も（※3月20日～3月31日／事前来店予約制）。また、店舗にはコラボレーションを記念した特設コーナーが登場する。詳細は特設サイトまで。

【「Mrs. GREEN APPLE × and ST 第2弾コラボレーションアイテム」概要】

WEB予約販売期間：2月12日（木）19:00～3月2日（月）11:59

予約受付店舗：WEBストア「and ST」

