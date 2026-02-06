ヤマタネ <9305> [東証Ｐ] が2月6日後場(13:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比64.0％増の47.3億円に拡大し、通期計画の51.3億円に対する進捗率は92.4％に達し、5年平均の78.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.6％減の3.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比24.7％減の10.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.0％→5.3％に悪化した。



株探ニュース

