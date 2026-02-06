ラブブ販売元、偽造品巡り注意喚起「有害物質が含まれている可能性も」
人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」を手掛ける「POP MART JAPAN」が6日までに、公式Xを更新。偽造品に注意を呼び掛けた。
【写真】「有害物質が含まれている可能性も」ラブブ販売元の呼び掛け文全文
同社は「【POP MART JAPANから大切なお知らせ】」と題し、注意を呼び掛ける文を画像で掲載した。
「現在、LABUBU(THE MONSTERS)含むPOP MARTのIP(Intellectual Property、知的財産)を使用した3Dシールが、各種オンラインショップおよび実店舗にて販売されていることを確認しております」とし、「Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等を含む各種販売チャネルにおいて確認されているPOP MARTのIPの3Dシールは、当社が製造・ 販売した正規品ではございません」と伝えた。
続けて「当該3Dシールはすべて偽造品であり、当社の知的財産権を侵害する商品となります」とし、「これらの商品は正当な輸入手続きや品質・安全に関する検査を経ていないため、有害物質が含まれている可能性もございます」と喚起した。
最後に「お客様におかれましては、誤ってご購入されることのないよう、十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。平素よりPOP MARTをご利用いただき、誠にありがとうございます」と結んだ。
