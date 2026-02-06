Ｍ−１優勝のたくろう・きむらバンドが５日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、大ファンの木村拓哉について熱弁。ＥＸＩＴの兼近大樹と木村の関係を聞き羨望の眼差しを向けた。

番組人気の「小さい声なら言える会」で、きむらバンドは「この方の名前を出すといろんなところに波紋を呼びそうで言えなかったんですけど…」と切り出し「木村拓哉さんをディスる方って、負け惜しみですよね？」と小声で言った。

「だって無理でしょ。すべてにおいてトップなのに。どれも演技一緒だよねとか、ディスりたがってますけど、それを言っている人は何も出てないから」とバッサリ。見取り図・リリーも「ただの逆張りやもんな」と同調するときむらバンドは「そうなんです。木村拓哉さん使って、人と違うんだぞ、に使っているだけにしか聞こえない」と熱を込めた。

すると兼近が「木村君」と言い出したことから、見取り図・盛山晋太郎が「木村君って。関係性が？」と聞き、兼近は「キムタクって呼んだら怒られる。木村くんと呼んでいる」「ＥＸＩＴの最高顧問っていう立ち位置でオレらの面倒を見てくれている」と、意外な木村との関係を明かした。

りんたろー。が結婚した時に、木村へあいさつをしなかったことから「ＬＩＮＥで『オレに挨拶ないのは違うよな』って。その時に、オレらのことちゃんと見てくれてるんだって」と感激したといい、きむらバンドは羨望の眼差し。「今からＥＸＩＴに入りたい。最低顧問として」と訴えた。

そして最後に木村拓哉へのメッセージを求められ「たくろうのきむらバンドと申します。あの…。産まれてきてくれてありがとうございます。生きて頂いているだけで僕は頑張れるので、いつかお会いできることを願っております」と必死のコメント。盛山は「お会いしたらショック死するぞ」と注意していた。