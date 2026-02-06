広島の森翔平投手が６日、宮崎・日南キャンプで３度目となるブルペン投球で約６０球を投げ込んだ。

「常に１００％のコンディション。これから、どんどん実戦が入ってくるので、出力を上げていきたい」

左右それぞれブルペン捕手を打席に立たせ、実戦を想定した投球練習を行った。

「右（打者）の外ばかりにいきがちなので、あえてインコースの厳しいところを（意識した）。左打者に対しても、コースを意識して。これからさらに精度を高めていけたら」

７日にはシート打撃での登板を予定する。１月には３年連続となるカブス・今永と合同自主トレを行い、レベルアップを図ってきた。実戦形式でのアピールに向けても、調整は順調という。

「すぐ実戦に入れる。全部がアピールの場。本当に激しい争いなので、実戦の結果がすごく大事だと思う。１００％（の力を）ぶつけていきたい」

昨季は４年目で初めて開幕ローテ入りし、自己最多７勝（８敗）で防御率３・５５。今季は２年連続の開幕ローテ入りはもちろん、昨季１１イニング足りなかった規定投球回到達、さらに２ケタ勝利を目指す。