俳優で歌手の山崎育三郎、元乃木坂４６の生田絵梨花、ギタリストの村治佳織が５月６日に東京・サントリーホールで「Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ！〜母に感謝のコンサート ２０２６ ｉｎ ＴＯＫＹＯ〜」に出演する。

東京では今回で５回目を迎える「―母に感謝のコンサート」。エッセイストの内田也哉子と歌手の森山直太朗が中心となって「母親とは何か」「母親と子供の関係とは？」といった普遍的テーマを音楽で問い、表現するコンサートとなっている。

山崎と生田と村治はゲストとして登場予定。母の日に寄せて、音楽とともに「ありがとう」の気持ちを届ける。

公演に向けて山崎は「年齢を重ねるほどに、母という存在の大きさや、当たり前のように受け取ってきた愛情の尊さを実感するようになりました。『母に感謝のコンサート』は、そんな自分自身の記憶や感情に、そっと寄り添ってくれる時間だと思います。このコンサートが、皆さんにとって大切な人を思い返し、想（おも）いを伝えるきっかけになればうれしいです。」とコメント。生田は「今回、母の日コンサートというすてきな機会にお声がけいただき、とてもうれしいです。母への想いや、日頃お世話になっている方々への感謝の気持ちを込めて、大切に歌わせていただきたいです」と呼び掛け、村治も「母という存在は本当に深くて偉大です。母に出会えたことが人生最大の幸せのひとつだといつも思っています。母なる地球にまでも想いを拡げて、演奏できることを楽しみにしております」と期待を寄せた。