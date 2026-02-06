オーイシマサヨシ、ドイツの“高級スポーツカー”納車を報告「高そう」「また買ったんか!?」「さすが稼いでるねえ」
歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良／46）が4日、自身のXを更新。ドイツの高級スポーツカー・ポルシェが納車されたことを報告した。
【写真】「さすが稼いでるねえ」ドイツ“高級車”の納車を報告したオーイシマサヨシ
投稿では「納 車 さ れ ま し た」とひと言つづり、1枚の写真をアップ。真っ白な車体に輝くポルシェのマークに、キーを握りしめた手を添えている。
オーイシは先日、「ポルシェで来た #リスアニ」とつづり、白いポルシェの横に立つ写真を投稿すると、これに反応した一部のファンがAIを使って“痛車”風のビジュアルに加工。本人も「おいオレのポルシェ痛車にしたん誰や」とユーモアたっぷりに、自身が主題歌を担当するアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』のヒロイン・椎名真昼がフロント部分に大きく描かれたAI加工の“ポルシェ痛車”の写真を投稿し、話題を集めていた。
コメント欄には、「ついに!!!」「待ちに待った新しい車ですね」「また買ったんか!?」「高そう」「さすが稼いでるねえ」「仕事人の手だ〜かっこいい!!」「痛車報告待ってます」など、さまざまな反響が寄せられている。
