動物病院に連れて来られた柴犬さんの姿が話題となっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破し、「必死さたまらん」「思わず笑っちゃいました」「怖いもんねえ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『車でお出かけだ！』とテンションMAXな犬→実は『病院』で…わかりやすい『態度の豹変』】

おでかけでテンションMAX

TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」の投稿主さんは、あさちゃん＆のんちゃんという2匹の柴犬と暮らしています。あさちゃんがお姉ちゃん、のんちゃんが妹なのだそう。この日は、車に乗って「ある場所」へと出かけました。

おでかけが大好きなのんちゃんは、車内で大はしゃぎ！！窓に張り付くように、「早く遊びたい！」と騒いでいたそうです。しかし、目的地に到着すると…。

実は、この日の目的地は動物病院でした。流れるように動物病院へと入ったのんちゃんは、待合室でやっと状況を理解したといいます。その途端、玄関へ向かって逃走しようと試みたのだとか。

着いたら態度が豹変！？

爪をチャカチャカ鳴らして動物病院から出ようとするのんちゃんですが、リードで繋がれているため動けません。途中で一旦休憩をはさみつつ、必死に逃げようとしていたといいます。

一方、あさちゃんは、投稿主さんの膝の上に乗って余裕の笑み…。ちょっぴり緊張するけれど、投稿主さんが絶対に守ってくれるという気持ちがあるのかもしれませんね。

ちなみに、動物病院でやったのは爪切りだけ。すべてが終了すると、車内で満面の笑みを浮かべたというあさちゃん＆のんちゃんなのでした♪

この投稿には、「全力で逃げようとしてるのが可愛い」「病院終わってニッコリな2人可愛すぎる」「本当にお疲れ様でした」など、多くのコメントが寄せられています。

あさちゃんとのんちゃん

あさちゃん＆のんちゃんは、性格がまったく正反対なのだとか。遊ぶのが大好きなのんちゃんに対し、あさちゃんはのんびりマイペース。家の廊下でボール遊びをしても、のんちゃんだけが走り回っているそうです。

のんちゃんが遊びまわっている間、あさちゃんは扉をカリカリ。部屋の中でおやつがもらえることを知っているのか、「ここ開けて～」と懇願してくるといいます。花より団子なあさちゃん、お転婆なのんちゃん、性格が違うからこそ仲良く過ごせるのかもしれません♡

TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」には、他にもあさちゃん＆のんちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。