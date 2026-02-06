¾®ÇþÊ´¤â¥Ð¥¿¡¼¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤ª¤É¤í¤¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶♡¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬¡Ê¾Æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó165kcal¡¿6ÅùÊ¬¤Î1ÀÚ¤ì
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¡Ê18cm¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿1ÂæÊ¬¡Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ê¼ï¡¦¥ï¥¿¤Ê¤·¡Ë¡¡200g
ÊÆÊ´¡¡85g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¡15g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2¡Ê2g¡Ë
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
Íñ¡¡2¸Ä
º½Åü¡¡50g
ÊÆÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥·¡¼¥É¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ÊÆÊ´¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢±ö¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¤Þ¤ë¤´¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¡Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ä¤Ö¤»¤ë¸Ç¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
£¡¡120g¤Ï¤Ä¤Ö¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢»Ä¤ê¤Ï1.5cm³ÑÄøÅÙ¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÈé¤Î¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤¡¡Íñ¡¢º½Åü¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢ÅòÀù¤Ç¿ÍÈ©ÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¹¤á¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¡£
¥¡¡¤â¤Ã¤¿¤ê¤ÈË¢Î©¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÆÌý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¡¢¤Ä¤Ö¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤â²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡Ê¤¢¤ì¤Ð¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ë
¦¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÄì¤«¤éÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
§¡¡·¿¤ËÈ¾ÎÌ¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»¶¤é¤¹¡£
¨¡¡»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢É½ÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤È¤È¤Î¤¨¤Æ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥·¡¼¥É¤ò»¶¤é¤¹¡£
©¡¡170¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç30¡Á35Ê¬¾Æ¤¯¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·¿¤ò10cm¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî¤È¤·¤Æ¾øµ¤¤òÈ´¤¡¢·¿¤«¤é½Ð¤·¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÝ¶ú¤Ê¤É¤ò»É¤·¤Æ¤É¤í¤Ã¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾Æ¤»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡
ÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ÏÍñ¤òË¢Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤É¤í¤¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
Ë¢Î©¤Æ¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íñ¤òË¢Î©¤Æ¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤ÇÌý¤â¤«¤Ü¤Á¤ã¤âÁ´Éôº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£
ÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìý¤ÏÂç¤µ¤¸1¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹