「専用ってこんなに使いやすいんだ…」マニアックな100均調理グッズ

ダイソーをパトロールしていると、マニアックすぎるキッチングッズを発見！餃子のあんに使える専用ツールで、お値段は￥110（税込）。お安かったので興味本位で購入してみました。「こんなのスプーンでいいのでは…？」と思っていた筆者ですが、実際に餃子を作ってみるとその便利さに驚きました。早速ご紹介します♪

商品情報

商品名：餃子のあんベラ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880495

マニアックすぎる！ダイソーのキッチングッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回購入してきたのは、その名も『餃子のあんベラ』。お値段は￥110（税込）です。

こちらどんなアイテムかと言いますと、餃子のあんをすくう際に活躍する専用のヘラなんです。他にも、ピーマンの肉詰めやパンに具材を塗る時にも使えるんだとか。また、先がシャープになっている方では、ビンの底に残ったジャムなんかをかき出せます。絶妙なカーブがビンの角にフィットしやすいようです。

材質はステンレス鋼で、波のような形のすべり止め加工が特徴です。早速使っていきましょう！

あんの量が調整しやすい！ダイソーの『餃子のあんベラ』

餃子の皮にあんを包んでいきます。

あんの量が調整しやすく、スプーンを使った時に比べて「中身を入れすぎて包み切れない…」なんてことも起こりにくいのがGOOD。表面に凹凸がついているのであんがとどまりやすい構造ではありますが、ヘラ自体がフラットなので、何度かすくったあんがぽろっと落ちることも。最初は苦戦しましたが、あんを多く盛りすぎてしまう失敗を防げるのは良いなと思いました。

3つ4つ餃子を作っているうちに、ヘラの扱いに慣れてきました。スプーンと違ってあんがくぼみにへばりつかないので、使いこなすと作業がスムーズになりますよ♪

今回はダイソーの『餃子のあんベラ』をご紹介しました。

餃子のあんを少量ずつすくえるダイソーの専用ツール。マニアックなアイテムですが、実際に使ってみるとその便利さを実感できます。汎用性も高い商品なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。