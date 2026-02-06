コナミデジタルエンタテインメントは、「スーパーボンバーマン」シリーズの5作品を収録した『スーパーボンバーマン コレクション』をPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch向けに発表した。

（関連：【画像あり】「スーパーボンバーマン」シリーズにプラスして全7作品が収録 ゲームのスクリーンショット（複数あり））

本作品は1993年～1997年にかけて発売した「スーパーボンバーマン」シリーズの5作品を収録しているほか、1985年に発売した『ボンバーマン』と、1991年に発売した『ボンバーマンII』も追加収録している。

さらに「スーパーボンバーマン」シリーズの5作品に登場するボスとの対戦を楽しめる「ボスラッシュモード」が新たに追加された。3つの難易度でタイムアタックをしながら対戦が楽しめる。

好きなタイミングでセーブできる機能や巻き戻し機能などの便利機能も用意されている。「スーパーボンバーマン」シリーズ5作品のキャラクターイラストや楽曲が楽しめる「ギャラリー」や「BOMBINGラジオ」も用意されている。

ダウンロード版は2月6日に発売。パッケージ版は8月27日に発売予定で、予約受付中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）