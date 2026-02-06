懐かしくて買ったらうれしい誤算も♡実用的で可愛すぎる100均グッズ

最近ダイソーに、サンリオの人気キャラ「リトルツインスターズ」の可愛いアイテムが登場。トレイのデザイン性に惹かれ、売り場で見つけて思わず即カゴにINしてしまいました！お菓子や小物を入れるのに使い勝手の良いサイズ感がポイント。使いやすさと懐かしさで買ってみたのですが、まさかのうれしい誤算も…♡

ダイソーに「リトルツインスターズ」の可愛いトレイが登場♡

商品名：トレイ丸 M

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W16.8×D16.8×H3.1cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331555

最近ダイソーには、サンリオの人気キャラ「リトルツインスターズ」の可愛いアイテムが登場しています！中でもデザイン性の高いトレイが気になったので、2つ購入してきました！

まず最初にご紹介するのは、こちらの『トレイ丸 M』という商品。クリア素材にリトルツインスターズの総柄があしらわれたトレイです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売り場に置かれていました。

汎用性の高さもお気に入り！サイズはW16.8×D16.8×H3.1cmと、使いやすい大きさです。

今回は個包装のお菓子を並べてみました。コーヒータイムや、来客時のおもてなしなどにも良さそうです。

他にも、ヘアアクセサリーを置いたり、充電ケーブルなどをまとめたり…さまざまな使い方ができて便利ですよ。

懐かしいキャラクターなのと、サイズ感的に使いやすいなと思って購入したのですが、うれしい誤算も！

光が当たると柄がそのまま影に反映されて、これもまた可愛いです♡

ちょっとした演出にもなり、空間に可愛さをプラスしてくれます。

メイクブラシや文房具を入れるのに便利な『トレイ長角』にも注目！

商品名：トレイ長角

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W20.5×D8×H2cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331562

続いてご紹介するのは『トレイ長角』。こちらも使い勝手抜群な長方形のトレーです。

メイクブラシや文房具など、長いアイテムを入れるのにピッタリなサイズ感。

良く使うアイテムをまとめるのに重宝します！

今回は、ダイソーで見つけた「リトルツインスターズ」のグッズを2つご紹介しました。

日常にさりげなくサンリオグッズを取り入れられておすすめです♡気になる方は、売り切れてしまう前にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。