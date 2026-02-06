懐かしくて買ったらうれしい誤算も♡実用的で可愛すぎる100均グッズ
ダイソーに「リトルツインスターズ」の可愛いトレイが登場♡
商品名：トレイ丸 M
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W16.8×D16.8×H3.1cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4573630331555
最近ダイソーには、サンリオの人気キャラ「リトルツインスターズ」の可愛いアイテムが登場しています！中でもデザイン性の高いトレイが気になったので、2つ購入してきました！
まず最初にご紹介するのは、こちらの『トレイ丸 M』という商品。クリア素材にリトルツインスターズの総柄があしらわれたトレイです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売り場に置かれていました。
汎用性の高さもお気に入り！サイズはW16.8×D16.8×H3.1cmと、使いやすい大きさです。
今回は個包装のお菓子を並べてみました。コーヒータイムや、来客時のおもてなしなどにも良さそうです。
他にも、ヘアアクセサリーを置いたり、充電ケーブルなどをまとめたり…さまざまな使い方ができて便利ですよ。
懐かしいキャラクターなのと、サイズ感的に使いやすいなと思って購入したのですが、うれしい誤算も！
光が当たると柄がそのまま影に反映されて、これもまた可愛いです♡
ちょっとした演出にもなり、空間に可愛さをプラスしてくれます。
メイクブラシや文房具を入れるのに便利な『トレイ長角』にも注目！
商品名：トレイ長角
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W20.5×D8×H2cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4573630331562
続いてご紹介するのは『トレイ長角』。こちらも使い勝手抜群な長方形のトレーです。
メイクブラシや文房具など、長いアイテムを入れるのにピッタリなサイズ感。
良く使うアイテムをまとめるのに重宝します！
今回は、ダイソーで見つけた「リトルツインスターズ」のグッズを2つご紹介しました。
日常にさりげなくサンリオグッズを取り入れられておすすめです♡気になる方は、売り切れてしまう前にチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。