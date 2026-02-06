100円なのに専門店みたいなクオリティ♡買い集めたくなっちゃう文具
商品情報
商品名（左から）：マスキングテープ（寿司）／マスキングテープ（台湾柄、漢字、料理）／マスキングテープ（目玉焼き、青、黄色）
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：15mm×5m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480558608／4550480728056／4550480698427
デザイン性高すぎ！ダイソーで買えるマスキングテープをチェック
近頃のダイソーには、デザイン性の高いマスキングテープがたくさんあります！文具屋さんや雑貨の専門ショップなどで購入すると、マステ1個につき、だいたい200〜300円くらいはしますよね。一方、ダイソーならワンコインで可愛い商品が手に入るからコスパ最強。今回は、特に筆者が心惹かれたアイテムたちをピックアップしましたよ♪
まずこちらが、『マスキングテープ（寿司）』。様々なお寿司ネタがプリントされた、ユニークなアイテムです。
そしてこちらが、『マスキングテープ（台湾柄、漢字、料理）』。海外風のデザインもダイソーなら100円で手に入っちゃいます。
最後にこちらが、『マスキングテープ（目玉焼き、青、黄色）』。色合いと目玉焼きのイラストが、ポップで可愛いですよね。
使い方色々！様々な柄をコスパよく買い揃えられます
例えばマステでラベリングを行ったり、ラッピングなどの装飾に使ったり…
柄を切り取ってシールみたいに活用したりと、アイデア次第で様々な使い方ができます。
マステのサイズはどれも約15mm×5m。大手マスキングテープメーカーの商品に比べると、ちょっと量が少ない印象です。とはいえ、マスキングテープってなかなか使いきれないことも多いので、様々な柄をコスパよく買い揃えられるのはメリットでもあるな〜と感じました♪
今回はダイソーの『マスキングテープ（寿司）』と『マスキングテープ（台湾柄、漢字、料理）』と『マスキングテープ（目玉焼き、青、黄色）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。