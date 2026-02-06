100円なのに専門店みたいなクオリティ♡買い集めたくなっちゃう文具

近頃のダイソーには、デザイン性の高いマスキングテープがたくさん並んでいます！専門店で買うと1個だいたい200〜300円くらいしますが、ダイソーならワンコインで買えるのでとってもお得。お財布にも優しく、様々な柄を買い揃えやすいので、ぜひチェックしてほしいところです。早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左から）：マスキングテープ（寿司）／マスキングテープ（台湾柄、漢字、料理）／マスキングテープ（目玉焼き、青、黄色）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：15mm×5m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480558608／4550480728056／4550480698427

デザイン性高すぎ！ダイソーで買えるマスキングテープをチェック

近頃のダイソーには、デザイン性の高いマスキングテープがたくさんあります！文具屋さんや雑貨の専門ショップなどで購入すると、マステ1個につき、だいたい200〜300円くらいはしますよね。一方、ダイソーならワンコインで可愛い商品が手に入るからコスパ最強。今回は、特に筆者が心惹かれたアイテムたちをピックアップしましたよ♪

まずこちらが、『マスキングテープ（寿司）』。様々なお寿司ネタがプリントされた、ユニークなアイテムです。

そしてこちらが、『マスキングテープ（台湾柄、漢字、料理）』。海外風のデザインもダイソーなら100円で手に入っちゃいます。

最後にこちらが、『マスキングテープ（目玉焼き、青、黄色）』。色合いと目玉焼きのイラストが、ポップで可愛いですよね。

使い方色々！様々な柄をコスパよく買い揃えられます

例えばマステでラベリングを行ったり、ラッピングなどの装飾に使ったり…

柄を切り取ってシールみたいに活用したりと、アイデア次第で様々な使い方ができます。

マステのサイズはどれも約15mm×5m。大手マスキングテープメーカーの商品に比べると、ちょっと量が少ない印象です。とはいえ、マスキングテープってなかなか使いきれないことも多いので、様々な柄をコスパよく買い揃えられるのはメリットでもあるな〜と感じました♪

今回はダイソーの『マスキングテープ（寿司）』と『マスキングテープ（台湾柄、漢字、料理）』と『マスキングテープ（目玉焼き、青、黄色）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。