ブライトンで三笘薫に求められるプレーはさらに複雑化。つまり今もなお、進化を続けているということだ【現地発】
三笘薫が、所属先のブライトンで様々な役割とタスクをこなしている。欧州サッカーは戦術が複雑化しているが、三笘もこうしたタスクをこなすことで着実に進化しているように見える。
まず取り上げたいのが、１月７日に行なわれたマンチェスター・シティ戦だ。三笘が「戦術的にちょっと違うポジションをやりました」と明かすように、特にこの試合の前半はサムライ戦士の役割が特殊だった。
シティ戦におけるブライトンの基本布陣は４−２−３−１。三笘は左MFに入った。ところが、プレスのハメ方がこれまでと違った。通常なら、三笘は相手の右サイドの選手にプレスをかけるが、シティ戦では、右センターバックのアブドゥコディル・クサノフにプレスをかけるよう指示されていたという。
そして、相手の右SBマテウス・ヌネスには、ブライトンの左SBマクシム・デ・カイペルがプレス。チームとして前からプレスをかける際、ブライトンは左右非対称の形に姿を変え、三笘は２トップの一角に入った。三笘は説明する。
「チームとして、相手のセンターバックにボールを持たせるところは持たせて、そこにプレッシャーをかけようとしていました。まずは、自分たちからプレッシャーをかけて、という形だった。
そのなかで、僕もなるべく高い位置に残っていました。ボールを奪って、前にうまく運んだ時は、チャンスが数回あった。良い形を見せられたかなと思う。準備期間は３日間、十分にあったので、その分、『強度を持ってプレスに行け』と言われてましたし。そこの判断を意識しながらプレーしていました」
ブライトンは、通常と異なるアプローチをかけたが、前半は劣勢にまわったことから、「後半はいつも通りのポジションに戻った」（三笘）という。この結果、ブライトンは攻勢に転じ、三笘のミドルシュートで同点に追いついて、１−１の引き分けに持ち込んだ。
国内リーグの翌節ボーンマス戦（１月19日）で、三笘の役割はシティ戦から変わった。ブライトンの基本布陣は４−２−３−１。三笘は左MFに入ったが、自軍のボール保持時になると、極端に中央へ絞り、トップ下の位置取りでプレーした。
そして守備になると、三笘は定位置の左サイドに戻ってディフェンスに走る。攻撃では中、守備では外。中と外を行ったり来たりしながらプレーした。
さらに、次のフルアム戦（１月24日）でもタスクが変わった。この試合でブライトンは４−３−３を採用。三笘は左ウイングに入り、２人のインサイドMFはパスカル・グロスとヤシン・アヤリが担った。
この試合で、三笘は左サイドのタッチライン際に張り付いてプレーした。興味深いのは、周囲の選手との役割分担。左サイドの中央寄りに陣取るのは、三笘と相性の良いグロスだった。ドイツ人MFは三笘の動き出しを常に見ており、抜群のタイミングでスルーパスを供給する場面があった。
そして、左SBとして三笘の後方に控えたのが、本職がCBのオリビエ・ボスカーリ。ただこのフランス人DFは攻撃参加をさほどしないため、三笘は大外の高い位置に留まってプレーした。
この３試合を振り返っても、三笘のタスクや立ち位置、プレスの掛け方がそれぞれ異なっていたことが分かる。
シティ戦では、相手のCBにプレスをかけ、守備時でもそのままCFの位置に残った。ボーンマス戦では、自軍ボール保持時にトップ下の位置でプレーし、守備になれば左サイドに戻った。フルアム戦では、左のウインガーとして機能。サイドに張りついた。
ファビアン・ヒュルツェラー監督のもと、三笘は毎週の試合ごとに、ブライトンのトレーニング場でこうした事前準備を黙々とこなしている。対戦相手がどうアプローチしてくるのか。そしてブライトンはどう攻略するのか。三笘はある時は中央、ある時は大外と、場面に応じてプレーを変えているわけだ。このような練習と実戦経験を積んでいけば、プレーの幅は自然と広がっていく。
