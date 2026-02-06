「圧倒的だ」電撃移籍の元フランス代表FW「格が違いすぎる」。新天地デビュー戦で圧巻ハット「さすがの存在感」など反響
現地２月２日に、サウジアラビアのアル・イテハドから、国内のライバルクラブであるアル・ヒラルに電撃移籍したカリム・ベンゼマが、圧巻の新天地デビューを飾った。
５日に開催されたサウジアラビアリーグ第21節で、アル・ヒラルはアル・アフドゥードゥと敵地で対戦。６−０で圧勝した。
この試合で抜群の活躍を見せたのが、ニューカマーのベンゼマだ。
まずは31分、ゴール前で味方のパスに反応し、ヒールキックでネットを揺らす。60分には、ボックス内でマルコムのお膳立てから正確なシュートを流し込めば、その４分後には左からのクロスにダイレクトで合わせて３点目を奪取した。
元フランス代表FWのハットトリックに、SNS上では次のような声が上がった。
「素晴らしい活躍だ」
「さすがの存在感」
「圧倒的だ」
「まだまだ健在だ」
「格が違いすぎる」
「最高のストライカーだ」
「流石としか言いようがない」
「素晴らしいデビューを飾ったね」
「衝撃的すぎる」
38歳のストライカーは、70分にマルコムのゴールをアシスト。結果的に３得点１アシストのハイパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベンゼマの「衝撃的すぎる」３ゴール「素晴らしいデビューを飾ったね」
