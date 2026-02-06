「もはや大木」ジャンボたかお、「凄まじい」ボディサイズを公開！ 「バスト羨ましいwww」「ドラム缶」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のボディサイズを公開し、反響が寄せられました。
【投稿】ジャンボたかおの「凄まじい」ボディサイズ一覧
コメントでは「もはや大木」「上半身だけで低学年3人飼ってる」「バスト羨ましいwww」「ボンッボンッボンッ！」「ほぼ円柱！（笑）」「もう少しで身長以外ドラえもんですね！」「ドラム缶に近づいてますか…？」「ダイエットして下さい」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「上半身だけで低学年3人飼ってる」ジャンボさんは「俺凄まじい、、、」とつづり、自身の7部位のボディサイズを箇条書きで公開。1番巨大なのは「ウエスト：126cm」ですが、バストや股下などほかのパーツもかなり大きな数字です。まさに「凄まじい」ボディですね。
「上手に焼けた餅みたい」1月30日には「腹がちぎれそうだよ！」とつづり、1枚の写真を投稿したジャンボさん。食後なのか大きくおなかが膨らんでいますが、ジャンボさんは満足げな笑みを浮かべています。ファンからは「双子ママのサイズ」「上手に焼けた餅みたい」「一回ちぎった方が健康上良さそう………」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
