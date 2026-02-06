「入国審査と乗り換え大丈夫かな？」元プロ野球・杉谷拳士、“自費キャンプ”でアメリカへ飛び立つ！
元プロ野球選手の杉谷拳士さんは2月5日、自身のInstagramを更新。“自費キャンプ”前の空港での様子を公開しました。
【写真】杉谷拳士、空港での様子
ファンからは、「素敵な誕生日プレゼントですね」「お気をつけてー 楽しみだねー」「入国審査引っかかったらきつねダンス入管と踊って下さい！」「お気をつけて 楽しんできて下さい」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「楽しんできて下さい」「行ってきます 入国審査と乗り換え大丈夫かな？」と、アメリカへ旅立つことを報告した杉谷さん。公開された写真には、空港ですしを堪能する姿が写っています。ハッシュタグには「#自費キャンプ」「#自分への」「#誕生日プレゼント」と添えられており、自身のバースデーギフトとしてキャンプ地巡りを選んだ様子。
「Google検索コーチに就任致しました」2月4日に誕生日を迎えた杉谷さん。バースデー当日にもInstagramを更新し、「本日、誕生日にGoogle検索コーチに就任致しました」と報告しました。投稿された写真には、自身のイラストと「Google」のロゴが描かれた特製ケーキを前に、満面の笑みを浮かべる杉谷さんの姿が写っています。さまざまな活躍から、ますます目が離せませんね。
