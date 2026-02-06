長崎市出身で、サッカー日本代表の森保 一監督。

ワールドカップイヤーである2026年。

代表監督として二度目の大舞台に挑む気持ち、そして “ふるさと長崎” への思いも伺いました。

【NIB news every. 2026年1月9日放送より】

◆日本代表監督として “通算100試合”を指揮

去年12月27日。

長崎市のピーススタジアムで開かれたのは、長崎市出身でサッカー日本代表の森保 一監督が講師を務める「サッカー教室」です。

地元の子どもたちを指導した森保監督に、去年1年間と “ワールドカップイヤー” の今年にかける意気込みを伺いました。

（サッカー日本代表 森保 一 監督）

「2025年も成果もあれば課題もある年でしたけど、すごく充実したいい1年だったと思います」

2025年は、世界最速でワールドカップ出場に導いたほか、ワールドカップで最多の優勝回数を誇るブラジルに対して、2点のビハインドから逆転し、歴史的初勝利。

さらに代表監督として、初めて “通算100試合” の指揮も達成するなど、日本サッカー界を牽引しました。

（森保監督）

「それは天狗になって、今が最強と思っているのではなくて、今の代表は世界と同じ目線で個々が一人ひとり局面で勝っていきながらも、

日本の良さである “みんなで頑張る”、“みんなでつながって戦っていく” ということを、選手たちを表現してくれている」

2018年9月11日の初陣から、7年。

100試合で69勝、歴代最多の記録については…。

（森保監督）

「監督就任当時に100試合、自分が指揮をとっているか想像もしていない。実際、今 結果として100試合という監督在任期間を過ごしているが、数字には全くこだわってない。

かつ、一試合一試合 結果を問われるのがプロの世界であり、代表の監督の世界であると思うので、一試合一試合 本当に道が続くのか、そこで終わるのかということは、大げさにいうと 覚悟はしながらやってきている」

◆「ピーススタジアム」があるからこそ描ける 大きな夢

ピーススタジアムで開かれたサッカー教室では、抽選で選ばれた小学生120人と楽しみながら汗を流しました。

（森保監督）

「長崎の空気はいい。海の潮の香りを嗅いで、長崎の雰囲気を感じて、山の緑を見て、街並みを見て、本当にリセットされる。

サッカースクールをして、たくさんの子どもたちと触れあうことができて、ここからサムライブルー日本代表か、なでしこジャパン日本代表という選手が出てくれたらうれしい」

今や長崎のランドマークとなった長崎スタジアムシティの「ピーススタジアム」や、J1昇格を決めた「V・ファーレン長崎」については、長崎の子どもたちに夢を与える すばらしい環境だと話します。

（森保監督）

「サッカーに触れあうことで、人生を豊かにしてくれる子どもたちが増えたりすることは、ピースタジアムがあるからこそ描ける、本当に夢の舞台。

V・ファーレン長崎の戦いを見て、いろんな人々が結果や活動を話題にして、コミュニティの輪が広がることや、長崎全体がV・ファーレンで盛り上がり潤っていくということを想像しているだけでも、すごくうれしくなる」

◆被爆地のチームがサッカーを通し “平和の願いを世界へ”

V・ファーレンは、8年ぶりに “J1の舞台” に臨みます。

くしくも開幕戦の相手は、かつて森保監督が選手としてプレーし、監督としても指揮を執った「サンフレッチェ広島」。

ピースマッチとして “平和の願いを世界へ” をテーマに掲げ、この試合を発信します。

森保監督も、自身が以前 所属していたクラブと地元クラブとの開幕戦を、楽しみにしているそうです。

（森保監督）

「素晴らしい開幕戦のカード。日本のサッカーから、Jリーグから世界に発信するという意味でも、平和都市・長崎と広島のチームが対戦して、まちの潤いにつなげていくというところで、本当に素敵な開幕戦カード。期待している。

ぜひ、V・ファーレン長崎には頑張ってもらいたい」

◆日本が世界に認められるためにも…「優勝を目指す」

日本代表史上、初めて2大会連続でワールドカップを指揮する 森保監督。

“結果にこだわりたい” と意気込む その目標は…

（森保監督）

「目指すところは世界一なので、ワールドカップで優勝することを目標に頑張ってきた。厳しい戦いばかりだとは思うが、粘り強く戦い世界の頂点を目指したい。

サッカーに携わる者として “世界一になりたい” という思いはある。

それよりもっと大きな思いは、ワールドカップで優勝をすることは日本が盛り上がることにつながるし、世界最大のスポーツの祭典だと思っているので、日本が世界の中で認められる、より大きな存在になる。だから優勝を目指し、戦いたい」

最後に県民に向け、メッセージをくれました。

（森保監督）

「2026年。V・ファーレン長崎にとっても、日本代表にとっても、厳しい戦いが待っています。

みんなで世界を驚かせることができるように、頑張っていければと思いますので、応援 共闘、よろしくお願いします」