『プレデター』シリーズ史上初めてプレデターを主役に据えてファンから大評判、がんばれデクくん勇気と成長バトルアドベンチャー映画『プレデター：バッドランド』が、2026年2月12日より配信となることが決定した。

おれ、立派なプレデターになるんだ！生存不可能と謳われる最悪の地バッドランド。未熟ゆえに一族を追われた若きプレデターのデクくんは、己の存在を証明するため、より凶悪な獲物を求め、激しい戦いを繰り広げる。

デクくんは思いがけない“協力者”となる謎の半身のアンドロイドティアと出会う。自分たち以外は敵だらけの状況で二人が挑む極限のサバイバル。果たして若きプレデターは、その宿命にどう立ち向かうのか？

2025年年11月7日に日米同時公開となった本作は、「プレデター」シリーズ過去最高の大ヒットスタートを記録（『プレデター』『プレデター２』『プレデターズ』『ザ・プレデター』との比較、先行公開含む）。全米及びグローバルでは「エイリアンVSプレデター」シリーズを含む全フランチャイズ過去最高のオープニング記録を樹立し、全世界興行収入は1億8400万ドルを突破。シリーズ最大のヒット作となった。

まさかプレデターに感情移入するなんて！誰もが本気で応援したくなる『プレデター：バッドランド』は2026年2月12日よりディズニープラス配信。

