『アベンジャーズ』シリーズのクリス・ヘムズワースが、最新作『クライム101』に続いて、新たな犯罪映画『コックローチ（原題：Kockroach）』に出演することがわかった。共演は『キングスマン』シリーズのタロン・エジャトン、『ジョーカー』シリーズのザジー・ビーツ。米が報じている。

「ゴキブリ（Cockroach）」をもじったタイトルの本作は、作家ウィリアム・ラシュナーの同名小説を映画化したもの。『グッドフェローズ』（1990）や『スカーフェイス』（1983）の系譜にある「ニューヨークの裏社会で、とある謎の男が伝説的な犯罪王に変貌していく物語」。原作小説は、ゴキブリがホテルの一室で目を覚ますと人間になっており、やがて超人的な犯罪組織のボスへと変貌していくという、フランツ・カフカ『変身』を思わせるストーリーだ。

本作の第一報は2025年8月に伝えられており、当時はチャニング・テイタム、オスカー・アイザック、ザジー・ビーツという顔合わせだった。しかし、スケジュールの都合でアイザックが離脱し、後任としてエジャトンが就任。このたび、同じくスケジュールの問題で降板したテイタムに代わり、ヘムズワースが起用されたという経緯だ。なお、3人の役柄は明らかになっていない。

監督・脚本は『はじまりへの旅』（2016）のマット・ロス。共同脚本は、ホアキン・フェニックス主演『ビューティフル・デイ』（2017）の原作者として知られる作家ジョナサン・エイムズが務めた。プロデューサーは『アメリカン・スナイパー』（2014）のアンドリュー・ラザー、『説得』（2022）のクリスティーナ・ワイス・ルリー。

撮影は2026年4月に開始予定。ヘムズワースにとっては、ソー役として続投が期待されている『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』の撮影を夏に控えるなか、まったく異なるテイストの作品に参加することになる。

そのほかスタッフ陣は、撮影監督に『ボディビルダー』（2025）のアダム・アーカポー、美術監督に『マッドマックス 怒りのデス・ロード』（2015）でに輝いたコリン・ギブソン、VFXスーパーバイザーに『M3GAN ミーガン』（2023）のジョナサン・ディアリング。

映画『コックローチ（原題：Kockroach）』の公開時期は未定。

