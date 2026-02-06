タレントのＹＯＵ（６１）が６日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

パーソナリティーを務める今田耕司（５９）とＹＯＵが初めて出会ったのは、ダウンタウンが司会を務めていた関西ローカルのラジオ番組「ＭＢＳヤングタウン」（ＭＢＳラジオ）での共演だった。

今田は「この世界の１年目か２年目ぐらい、の時から一緒」と言うと、ＹＯＵは「な〜んもしゃべんないんだから。この今、大御所の今田耕司さんがビクビクして」と、ダウンタウンの前で小さくなっていた当時の今田について話した。

ＹＯＵは「始まって２０分、（ダウンタウンの）お２人、ブワーしゃべってて。私、初めてだから、フッて間があったから『すいません、自己紹介していいですか？』とかバカみたいに言ったら、『チェッ』。生放送でさ」。今田は「浜ちゃんです。浜ちゃん」と、舌打ちしたのは浜田雅功だったと話した。

今田は「僕らは、なに芸人以外がこの聖地に、ラジオなんておしゃべりで、ダウンタウンさんのとこにいかにオレはジャマしないように入るかで集中してやってるところに。で、ようやく慣れた子が卒業して、全然知らん子が入ってきたから、（ＹＯＵは）超アウェーよ」と、当時について語った。

ＹＯＵは「それで２か月で胃潰瘍です。血尿ブワー出て」と、つらかった日々を振り返り、さらに「しかもこっち大阪弁とかも初めて聞く。何言ってるか分かんないし、外国語みたいだった」と話していた。

その後、ＹＯＵは「ダウンタウンのごっつええ感じ」（フジテレビ系）にレギュラー出演するなど、ダウンタウンといい関係を築いていったが、最初は地獄のような日々だったようだ。