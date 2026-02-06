展示即売で楽しむ現代アート――テル・ノヂ個展、PORTER Galleryで
PORTER OMOTESANDOは1月31日から、アーティストのテル・ノヂ氏による展示会「Teru Noji in the PORTER Gallery 1」を開始した。期間は2月16日まで。時間は12:00〜20:00。
Teru Noji in the PORTER Gallery 1
他の展示作品はこちら
テル・ノヂ氏は、グラフィックデザイナー、現代美術家、人形アニメーターとして活動するアーティスト。ファッションデザインの背景と海外経験を持ち、現在はフランスを拠点に活動している。多岐にわたる手法を用い、挑発的な表現やブラックユーモア、シュルレアリスム、エロティシズムが混ざり合う独自の世界観を構築している。
同展示会のテーマは、"The Art of the Living Toy（生きる玩具の芸術）"。玩具を「魂の入れ物」と捉えるテル・ノヂ氏ならではの視点が光る作品が並ぶ。タトゥーを施したドール作品やアンティークの陶材フィギュア、アンティークの電話の呼び鈴を再構築した立体作品など、壊れた命なきものたちに再び魂を吹き込んだ複数のシリーズを展示・販売する。
販売作品価格は、8万円〜26万円。期間中、テル・ノヂ氏も在廊予定とのこと。
